In un articolo de l'Equipe si parla di Andy Diouf e della sua ultima apparizione con la Francia, nella vittoria contro la Turchia. Sotto la lente di ingrandimento del giornale francese finisce il modo di marcare del calciatore dell'Inter che Zidane schiera come terzino sinistro, in un ruolo che non è suo.

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"Fin dall'inizio della partita, Andy Diouf (in campo per tutta la durata dell'incontro) si è occupato di marcare Abdülkerim Bardakci. La Francia si è difes a uomo aggiungendo dei giocatori in marcatura a zona come ad esempio Rabiot e Barcola vicino al primo palo quando c'erano i calci d'angolo. Gli incarichi di Zidane erano chiari. Ma fin dal primo calcio d'angolo la marcatura del giocatore dell'Inter sul suo uomo si allenterà. La squadra turca batterà il corner corto. Dopo i primi due passaggi, Diouf sarà l'unico ad aver perso il suo marcatore. Quando il pallone verrà crossato in area, Bardakci e un compagno avranno una superiorità numerica in fase di ricezione contro Jacquet, che riuscirà a procurarsi il fallo. Primo segnale d'allarme", si legge nell'articolo.

Screen da l'Equipe

Che continua sulla partita del giocatore nerazzurro: "Sedici minuti dopo Diouf è stato lento a reagire all'inserimento di Bardakci. Al 60esimo minuto, un altro calcio d'angolo, il difensore centrale turco era lì per colpire di testa ma ha mancato il pallone. Diouf era troppo lontano. Non è la prima volta che il giocatore, che sta scoprendo il ruolo di terzino sinistro con i Bleus, si trova in questa situazione. Già al secondo minuto della sua prima apparizione, in Belgio il 28 settembre, l'ex giocatore del Lens aveva perso nettamente la marcatura su Ngoy".

(Screenshot da tv francese da l'Equipe)

E quindi poi è arrivato il gol del due a uno con Andy Diouf che ha perso di vista ancora Bardakci e arriva il gol. "Al momento del calcio d'angolo, si ripresentano gli schemi di marcatura visti dall'inizio della partita. Konaté su Demiral (numero 3), Jacquet su Gül (19), Da Cunha su Topçu (4), Kumbedi su Özcan (5), il sostituto di Yüksek. Tutti sono pronti tranne Diouf.Non può far altro che guardare Bardakci, solo a prendere la palla, battere Restes da distanza ravvicinata", scrive ancora l'Equipe.

All'Inter, mai in quel ruolo

Il giornale francese poi parla di come invece il francese gioca nell'Inter: "Andy Diouf non si trova mai in una situazione del genere. La squadra allenata da Cristian Chivu difende sui calci d'angolo a zona, non a uomo. Pertanto, il tecnico rumeno e il suo staff tendono a tenere il francese lontano dalle zone più pericolose da cui riceve il pallone. Con la nazionale francese, è stato addirittura esonerato dalla marcatura a uomo in due dei quattro calci d'angolo concessi contro il Belgio (tra casa e trasferta). Finché non migliorerà, questo potrebbe essere la soluzione migliore".

(Fonte: L'Equipe)