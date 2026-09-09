Il commento per la sconfitta della squadra di Chivu in casa del Real Madrid è questo: "Fa tutto l'Inter. Gioca alla grande per un quarto d'ora, dimostra che il Bernabeu non fa paura alle squadre di personalità e fa piovere addirittura qualche fischio del pubblico di casa per il Real. Tutto questo prima di regalare due gol ai Blancos che... ringraziano perché alla fine il risultato sarà di 2-1. La reazione dell'Inter c'è. Arriva anche il gol del due a uno, ma non ci sono energie a sufficienza per pareggiare e quindi arriva la prima sconfitta nella prima gara della stagione in Champions. Un'altra, come nella scorsa stagione, contro una big".

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Le pagelle

Nelle pagelle il quotidiano dà 5 ache fa la papera suma poi fa tre partite da fenomeno e quindi indirizza la partita in meglio con la sua reazione. 4.5 invece per"Sotto la soglia minima di attenzione, svogliato, sufficiente, la controfigura di quello visto in campionato. Sbaglia almeno due passaggi in uscita, uno costa un gol, l'altro quasi". Poi arrivache lo sostituisce nel secondo tempo e ci mette una personalità che fa la differenza subito.

Getty Images

6.5 a Bisseck e Bastoni mentre il centrocampo non brilla: "Barella, 5.5: qualche tacco di troppo quando servirebbe concretezza. E si innervosisce dopo i due gol presi. Calhanoglu 5.5: la difesa alle sue spalle è distante per cercare di assorbire le corse di Mbappé, lui avanza per rifinire l'azione, e si crea il vuoto. Jones 5: è autore del primo dei due pasticci grossi: ci pensa troppo e consegna a Bisseck una pallaccia. Davanti crea, la muove bene e scheggia l'incrocio con un gran mancino".

I voti alti sono per Diouf 7: "Crea sempre qualcosa, peraltro contro un grande marcatore come Cucurella. Timore del Bernabeu? Macché". Carlos Augusto 7: "Sui cross non è Dimarco ma chiude dietro e segna pure". Stesso voto di Lautaro che gli dà un assist al bacio dando un segnale alla squadra da capitano.

(Fonte: Libero)