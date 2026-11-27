Il difensore nerazzurro è stato costretto ad uscire dal campo contro lo Stoccarda per un problema muscolare
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Bastoni? Non credo ci sia lesione, un problema che aveva da..."
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In casa Inter c'è attesa per conoscere l'esito degli esami a cui si sottoporrà in mattinata Alessandro Bastoni: il difensore nerazzurro è stato costretto ad uscire dal campo contro lo Stoccarda per un problema muscolare, e a breve si conoscerà l'entità di questo fastidio.
Scontata la sua assenza contro il Genoa domenica, come scrive il Quotidiano Nazionale: "L'unica nota stonata della serata l'infortunio di Alessandro Bastoni, costretto ad uscire al 41' per un indolenzimento al quadricipite: oggi il difensore si sottoporrà ad esami ma è certa la sua assenza nell'anticipo di domani sera con il Genoa. Probabilmente salterà anche la partita di coppa Italia della settimana prossima, ancora contro i liguri. Nella migliore delle ipotesi potrebbe tornare a disposizione il 5 dicembre col Frosinone".
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