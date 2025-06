TS – Esposito e Carboni i Mastantuono dell’Inter. “Oaktree si sfrega le mani”

Se il loro presente è all'Inter, da valutare invece se sarà così anche il futuro. "Sempre che – visto che nel calcio odierno non esistono incedibili e gli atleti cresciuti nel proprio vivaio sono la miglior fonte di guadagno per un club – non vengano sacrificati sull’altare del bilancio. Difficile – a meno di un’offerta davvero fuori mercato – possa accadere con la punta di Castellammare. Comunque complicato anche un addio definitivo del compagno di squadra. Si scrive Esposito e Carboni, si legge, per la felicità di Oaktree che può solo che fregarsi le mani, 50 e passa milioni in due".