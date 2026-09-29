La sconfitta contro il Belgio aveva gettato l'Italia nel dramma. La vittoria contro la Turchia ribalta tutto. Per il punteggio, per come è arrivata, per il gioco che si è visto in campo, come se la Nazionale si fosse data una svegliata. Troppo presto per le illusioni. Mancini dovrà andare a caccia di conferme e adesso arriva la Francia. La Nazionale di Zidane ha una rosa di talento clamorosa, ad Olise sono bastati pochissimi minuti in campo per fare esultare l'ex centrocampista della Juve come un matto.

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Una certezza Mancini sembra già avercela. Il quotidiano La Stampa ne è convinto: "Qualsiasi nazionale si sviluppa intorno a Pio Esposito, 21 anni e 6 gol in 11 partite. Riferimento non perché sia centrale al gioco, di certo è essenziale per l’Italia, la prova che età e maturità non coincidono per forza, dato che è sempre bene ricordare al Paese".

E in generale sulla vittoria in Turchia il giornale torinese aggiunge: "Quelle di Mancini contro la Turchia si rivelano, manco a dirlo, scelte azzeccatissime. A giudicare dal risultato, ok. Ma anche e soprattutto dal modo in cui è maturato. Previa cioè un gioco brillante, vivace, intenso in cui le prestazioni dei singoli hanno sublimato la resa del gruppo, e viceversa. In fase di non possesso: contrasti vinti, chiusura delle linee di passaggio, intensità. In fase di possesso buona circolazione, azioni di prima e veloci, triangolazioni rapide, movimenti senza palla, bravura nel cercare l’uno contro uno".

(Fonte: La Stampa)