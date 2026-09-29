Beppe Bergomi, su Skysport, ha commentato la partita dell'Italia contro la Turchia e dopo la vittoria degli Azzurri si è soffermato anche su Pio Esposito che ha segnato il suo sesto gol con la maglia della Nazionale italiana.

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Cosa chiedere ad Esposito

«La sua crescita è costante. Ha fatto la partita che si chiede a. Dobbiamo chiedergli queste cose qua: dentro all'area di rigore la presenza, fuori - lontano dall'area - la gestione della palla addosso, saperla reggere per dare i tempi di inserimento ai compagni. Questo lui lo fa molto bene. E poi c'è che a me sembra un ragazzo molto serio, con la testa sulle spalle, è uno che lavora e quindi la prestazione la tira fuori sempre, anche nelle giornate meno positive. Contro la Turchia ha fatto bene», ha detto l'ex capitano nerazzurro a proposito dell'attaccante

(fonte: Skysport)