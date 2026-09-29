Il pensiero dell'ex capitano nerazzurro sull'attaccante che sta diventando un punto di riferimento per Mancini
VIDEO / "Nonno bomber": gli Esposito lo mandano in gol al campetto sotto casa
Beppe Bergomi, su Skysport, ha commentato la partita dell'Italia contro la Turchia e dopo la vittoria degli Azzurri si è soffermato anche su Pio Esposito che ha segnato il suo sesto gol con la maglia della Nazionale italiana.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Cosa chiedere ad Esposito«La sua crescita è costante. Ha fatto la partita che si chiede a Pio Esposito. Dobbiamo chiedergli queste cose qua: dentro all'area di rigore la presenza, fuori - lontano dall'area - la gestione della palla addosso, saperla reggere per dare i tempi di inserimento ai compagni. Questo lui lo fa molto bene. E poi c'è che a me sembra un ragazzo molto serio, con la testa sulle spalle, è uno che lavora e quindi la prestazione la tira fuori sempre, anche nelle giornate meno positive. Contro la Turchia ha fatto bene», ha detto l'ex capitano nerazzurro a proposito dell'attaccante.
(fonte: Skysport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Turchia-Italia, le pagelle: Pio Esposito solida realtà, trovata la ricetta per Bastoni?
Interviste
Diouf: "Anche nell'Inter in una posizione che non è la mia. Se mi diverto? Beh..."
Nazionali
Germania, Sport1: "Bisseck ha vinto". Tah quasi incredulo: "Ma come seconda? Con l'Inter è..."
Ultima ora
Bastoni: "In debito con gli italiani, ma mi prendo le mie responsabilità. Penso sempre a..."
Social
Diouf titolare con la Francia, i tifosi sui social: "Portatelo al Liverpool"; Mister cosa hai fatto?"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti