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Fin dalle prime partite giocare, Pio Esposito ha dimostrato di avere grande feeling con la Nazionale italiana. I numeri sono dalla sua parte, tanto che sta scalando le classifiche dei bomber azzurri.

Foto pubblicata su Instagram da Sebastiano Esposito

"Con il gol alla Turchia, Pio ha dimostrato - come se ce ne fosse bisogno - di fare veramente sul serio, diventando il secondo calciatore della storia della nazionale italiana ad aver raggiunto quota 7 reti con al massimo 21 anni di età (21 anni, 3 mesi e 14 giorni per i più precisi). Meglio di lui solo Giuseppe Meazza, il secondo marcatore all-time della Nazionale con 33 reti, che segnò il suo settimo gol vent'anni e cinque mesi in un'amichevole vinta 5-0 contro la Francia. Il settimo gol della carriera azzurra di Gigi Riva, miglior cannoniere di sempre con 35 reti in 42 presenze, fu molto più pesante di tutti quelli segnati da Pio finora - il vantaggio nella ripetizione della finale dell'Europeo 1968 vinta 2-0 contro la Jugoslavia - ma arrivo il 10 giugno 1968, quando aveva 24 anni e 4 mesi. Silvio Piola, terzo azzurro all-time con 30 gol a referto, segnò il settimo in un'amichevole vinta 3-1 contro la Norvegia: era il 27 giugno 1937 e aveva 23 anni e 9 mesi. Cinquantuno anni dopo, il 27 giugno 1998, Christian Vieri decideva l'ottavo di finale del l'ottavo di finale del Mondiale francese contro la Norvegia (1-0) con il suo settimo centro con l'Italia: aveva 24 anni e 11 mesi", ricorda La Gazzetta dello Sport.

Getty Images

"Ipotizzando che tenga appunto la media di un gol ogni due partite - ne ha fatti 7 in 13 presenze - e che con la Nazionale giochi una quindicina di partite l'anno plausibile se l'Italia dovesse finalmente ritornare a giocare un Mondiale che manca dal 2014), Pio potrebbe raggiungere i 35 gol di Rombo di Tuono già nel 2030, quando avrà soltanto 25 anni. Ma il traguardo sarebbe fattibilissimo anche abbassando la super media di un gol ogni 101 minuti che sta tenendo finora. Perché anche solo con cinque gol all'anno, diventerebbe il recordman nel 2032, a 27 anni. Dalla sua, rispetto al primato di Riva, Pio ha l'età ma soprattutto la centralità nel progetto di Roberto Mancini: nonostante le necessarie rotazioni nel mini-ciclo di Nations League appena terminato, il posto da centravanti titolare nelle gerarchie del ct è suo, senza volerne a Gianluca Scamacca e Moise Kean (che per arrivare a sette reti di presenze ne ha impiegate ventuno). Intanto, Pio può pensare a scalare la classifica dei marcatori azzurri in attività: a 8 ci sono Frattesi e Berardi, a 10 Barella e Insigne, a 11 Retegui e Raspadori, a 12 Belotti, a 13 lo stesso Kean e a 14 Balotelli. Un gol alla volta, verso la storia azzurra", aggiunge il quotidiano.