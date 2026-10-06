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Ancora una volta Pio Esposito ha lasciato il segno in Nazionale: l'attaccante dell'Inter, entrato dalla panchina, ha segnato la rete del definitivo 3-1 sulla Turchia, mettendo di fatto il sigillo finale sul successo dell'Italia. Sono ora 7 i gol con la maglia azzurro per il bomber classe 2005, che continua a bbruciare le tappe con una regolarità impressionante.

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Repubblica esalta la sua prestazione: "L'Italia ha gestito con calma e serenità anche le pieghe storte della partita, non ha perso il filo mentre i nuovi rinfrescavano le energie. Pio ha giocato uno spezzone mirabile da pivot puro, distribuendo gioco spalle alla porta e poi colpendo quando d'è girato a guardarla, schiaffando in porta un mezzo tiro mezzo assist di Romano".