L’ex capitano dell’Inter ha fondato una piattaforma dedicata al benessere psicofisico degli atleti, con il coinvolgimento di professionisti e campioni internazionali

Alessandro De Felice
rizzi

VIDEO FCIN1908 / Rizzi (BBVA): "Possibili nuovi progetti con l'Inter: i risultati..."

Un nuovo progetto per aiutare gli atleti ad allenare la mente. L’ex difensore dell’Inter Andrea Ranocchia ha intrapreso un nuovo percorso legato alla salute mentale nello sport.

L’ex capitano nerazzurro ha fondato un progetto chiamato ‘Athletics Mind’, che coinvolge campioni internazionali del calibro di Simone Biles e ha trovato l’apertura di club e atleti.

Di cosa si tratta

“Athletics Mind è una piattaforma digitale innovativa interamente dedicata al benessere psicofisico degli sportivi” spiega il quotidiano libero.

ranocchia

Il progetto di Ranocchia coinvolge professionisti come Luca Biondi, Michele Cucchiaini e Luca Simonetti.

Ranocchia (2)

Il progetto di Ranocchia

“Adatto ad atleti e famiglie e società, il servizio mette a disposizione psicologi specializzati nello sport e integra il supporto psicologico con la preparazione fisica” aggiunge il quotidiano.

ranocchia
Mediaset

Ranocchia ha poi spiegato: “Ignorando la componente psicologica sono stati persi per strada molti talenti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti