Un nuovo progetto per aiutare gli atleti ad allenare la mente. L’ex difensore dell’Inter Andrea Ranocchia ha intrapreso un nuovo percorso legato alla salute mentale nello sport.

L’ex capitano nerazzurro ha fondato un progetto chiamato ‘Athletics Mind’, che coinvolge campioni internazionali del calibro di Simone Biles e ha trovato l’apertura di club e atleti.

Di cosa si tratta

“Athletics Mind è una piattaforma digitale innovativa interamente dedicata al benessere psicofisico degli sportivi” spiega il quotidiano libero.

Il progetto di Ranocchia coinvolge professionisti come Luca Biondi, Michele Cucchiaini e Luca Simonetti.

Il progetto di Ranocchia

“Adatto ad atleti e famiglie e società, il servizio mette a disposizione psicologi specializzati nello sport e integra il supporto psicologico con la preparazione fisica” aggiunge il quotidiano.

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Ranocchia ha poi spiegato: “Ignorando la componente psicologica sono stati persi per strada molti talenti”.