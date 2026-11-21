La madre di Messi lo ha avvicinato per dirgli che è lui l'erede di suo figlio. Pare che Nico Paz lo abbia raccontato allo zio e che lui abbia deciso di raccontare l'aneddoto che si è diffuso a macchia d'olio in Argentina prima e nel resto del mondo poi. Perché Lionel ha smesso con la Nazionale e per tutto quello che ha fatto è stato considerato l'erede di Diego Armando Maradona. E allora è normale che ora la Nazionale cerchi chi dovrà essere il nuovo diez. E Nico Paz ha il talento pure che serve per provare ad immaginare un futuro brillante.

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Pure il Real Madrid sembra aver raddrizzato le antenne sul calciatore che pare potrebbe riacquistare dal Como già il prossimo anno. Tantissime voci su Nico che piaceva pure all'Inter. Il Como lo ha acquistato proprio dal club spagnolo e Fabregas cerca di tenerselo strettissimo. Soprattutto cerca di tenere il ragazzo con i piedi ben ancora a terra.

«Lasciamolo tranquillo, di strada da fare ce n'è ancora tanta e adesso deve pensare al Como», ha detto l'allenatore alla vigilia della ripresa del campionato contro il Cagliari di Pisacane. E proprio a proposito della maglia dieci che vorrebbero dargli in Nazionale, Cesc non ha dubbi: «L'hanno messa Maradona e Messi, dovrebbe essere ritirata...».

(Fonte: Corriere dello Sport)