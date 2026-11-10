Se a qualcuno era sembrata una normale contesa tra due candidati alla presidenza si è dovuto ricredere subito. "Il tempo del fair play è finito. Da ieri, Adriano Galliani e Giovanni Malagò non sono più solo avversari. Sono nemici e ogni mezzo è diventato lecito per vincere la corsa alla presidenza della Federcalcio". Il quotidiano La Repubblica segnala il ricorso di Galliani, tramite il suo legale, per contestare "la commissione istituita da Malagò per esaminare le candidature a presidente" e nel suo ricorso l'ex ad del Milan "apre anche una finestra di dubbio sull'undicesima firma che ha permesso a Malagò di candidarsi su mandato della Serie A: quella del Genoa".

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Galliani chiede in sostanza l'annullamento della commissione. Nel ricorso fatto c'è anche "un riferimento alla documentazione che ha presentato, con la sottoscrizione di 11 società di Serie A, ossia il minimo necessario per ammettere la candidatura, "ivi compresa quella del Genoa che già aveva sottoscritto la candidatura di Galliani".

"E queste parole aprono un nuovo fronte: tra chi sostiene Galliani la convinzione è che nessun club possa mettere due firme. Nemmeno dopo la (legittima) revoca. Tradotto: si può decidere di revocare l'appoggio, non cambiare delegato. Malagò e i suoi, ovviamente, la pensano diversamente. Ma la questione, che punterebbe a escludere Malagò dalla corsa elettorale, rendendo nulla la firma del Genoa, potrebbe diventare oggetto di un nuovo ricorso solo dopo che le candidature saranno accolte", si legge ancora sul quotidiano. Le elezioni sono il 14 dicembre e c'èè poco tempo, se saltasse il voto il commissariamento della Nazionale andrebbe oltre.

(Fonte: La Repubblica)