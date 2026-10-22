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Torna anche sull'espulsione di Alessandro Bastoni la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, nel giorno dopo Inter-Shakhtar Donetsk. Il difensore nerazzurro ha macchiato con una ingenuità una prestazione fino a quel momento positivo, rischiando di pregiudicare la gara. La squadra è venuta invece fuori alla distanza, senza risentire più di tanto dell'inferiorità numerica.

(Photo by FC Internazionale/Inter via Getty Images)

Si legge sul quotidiano: "Peccato che nel giro di due minuti Bastoni si sia fatto ammonire due volte, la prima per proteste e la seconda per una stupida manata a Ocheretko. Rosso inevitabile e karmico, Bastoni ha detto che la Champions non è un obiettivo dell’Inter ed è subito stato punito dagli dei della coppa più bella".