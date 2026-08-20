Questa mattina La Gazzetta dello Sport scrive un pezzo dedicato alle squadre di Serie A che si apprestano ad iniziare un nuovo campionato, Inter compresa. "Il campionato è alle porte: quali sono i giocatori che potrebbero ritagliarsi un ruolo decisivo? Chi potrebbe, più o meno inaspettatamente, segnare la stagione dei venti club di Serie A? Ecco una panoramica, squadra per squadra, di quelli che hanno tutto per sorprendere", si legge in un'analisi del quotidiano sportivo.

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E quando si tratta dell'Inter il nome è solo uno. "In un’Inter con gerarchie forti, la sorpresa può arrivare da Parigi. Indizi seminati lungo il percorso da Diouf: 3 gol in estate tra Juve e Karlsruher e l’impressione che da esterno destro ci sappia fare. Non serve Csi per dire che avrà spazio, probabilmente da mancino iper-atipico che fa il quinto a destra. Se la gioca con Spence e, tra Serie A e coppe, si sa come andrà: Chivu ruoterà...", spiega la rosea.

(Fonte: GdS)