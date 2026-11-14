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Domani sarà un giorno libero per tutti ad Appiano Gentile. I cancelli resteranno chiusi sia per coloro che sono a disposizione che per gli infortunati. Ne approfitterà Cristian Chivu per godersi un'esperienza particolare, come racconta la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina:

Getty Images

"Mentre compaiono i primi alberi nelle case addobbate e il Natale inizia a respirarsi, Cristian Chivu scarta già un regalo: domani sarà a Monaco di Baviera in tribuna d’onore su invito personale di Roger Goodell, commissioner Nfl, per assistere alla sfida-evento tra Detroit Lions e New England Patriots, giganti americani in trasferta tedesca. Si gioca all’Allianz Arena, tempio del Bayern, trasformato per un pomeriggio in campo da football, lo sport che il tecnico ama e studia al microscopio".