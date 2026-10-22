VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Mkhitaryan? Ecco perché abbiamo deciso di tenerlo"

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Tra i diversi protagonisti in positivo della serata di ieri per l'Inter c'è anche Pepo Martinez. Lo sottolinea giustamente la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Questo il passaggio nel focus sulla partita:

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"Menzione speciale per Josep Martinez. La vittoria è in gran parte sua. Tre bellissime parate di “Pepo” hanno salvato l’Inter, una alla fine del primo tempo e altre due nei pressi del 90’. Criticatissimo fin qui per certi svarioni, forse ieri sera Martinez ha convinto gli interisti. “Pepo” è pazzesco come l’Inter, non conosce medietà, tutto o niente".