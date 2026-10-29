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All’origine dell’harakiri di Moreno su cross di Thuram, c’era un fallo di Carlos Augusto su Sohm. Ok, il metro arbitrale è cambiato e la stessa Inter ne sa qualcosa con i rigori negati a Thuram nelle ultime giornate, però… Per somma beffa, su corner di Calhanoglu e deviazione di Carlos Augusto, Halhal ha raddoppiato la dose di masochismo.

Il trionfo del fattore C, ma il risultato contrasta con la realtà. Se giocherà sempre così, il Venezia risalirà, nei bassifondi si dimenano squadre più scarse. Se continuerà a fare la snob, l’Inter faticherà. Il derby di sabato, contro un Milan colpito al cuore dal Bologna, e il Feyenoord martedì in Champions dovranno essere affrontati con animo diverso, praticamente opposto.