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Dopo la rottura del crociato di Colombo, un'altra tegola per De Rossi: Ostigard resta sotto osservazione e rischia di saltare anche la sfida con il Torino del 6 dicembre. L'emergenza in casa Genoa si aggrava. Il difensore norvegese è tornato in ospedale per ulteriori accertamenti e salterà entrambe le sfide con l'Inter. Le sue condizioni saranno rivalutate lunedì. Intanto si ferma anche Baldanzi.

“Niente Inter per Ostigard, né oggi né martedì. Il difensore norvegese, dopo la febbre e il mal di testa molto forti dei giorni scorsi, è tornato in ospedale per ulteriori accertamenti, anche di natura neurologica, a seguito dei quali, in accordo con gli specialisti, si è ritenuto opportuno prolungare il periodo di osservazione clinica: le sue condizioni verranno rivalutate lunedì.

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Per vederci più chiaro quindi Ostigard rimarrà ancora fermo nel corso del weekend e se tutto andrà bene nei controlli potrà tornare ad allenarsi con la squadra a partire dalla prossima settimana. È chiaro però che a questo punto, oltre a saltare le due gare con l'Inter, il norvegese è da considerarsi in dubbio anche in vista della gara con il Torino, che si giocherà il 6 dicembre al Ferraris. La settimana che ha visto andare ko prima Colombo (rottura del crociato) e poi Ostigard non è conclusa: all'elenco degli indisponibili si è aggiunto nelle ultime ore anche Baldanzi”, riporta il Secolo XIX.