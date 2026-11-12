VIDEO FCIN1908 / Zidane: "All'inizio alla Juve ho sofferto. Allenarla? Perché no"

L’Italia torna a San Siro. Per la prima volta dalla notte del poker della Norvegia, nelle qualificazioni ai Mondiali, gli Azzurri vanno in campo questa sera sul prato del Meazza, nella Scala del Calcio, davanti a 70 mila tifosi.

“Italia-Francia, stasera, è una sfida che promette emozioni: gli azzurri affrontano la capolista del gruppo 1 di Nations League con la voglia di confermarsi e rimisurarsi con una grande del calcio europeo” scrive Il Giornale.

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Il nuovo profilo di Mancini da CT

“Roberto Mancini ha assunto un nuovo, rischioso ma eccitante profilo durante questo secondo ciclo da ct azzurro. Ha smesso i panni classici del selezionatore e puntato tutto il lavoro nella ricerca di nuovi, potenziali talenti del calcio italiano da addestrare e portare al prossimo mondiale. Perché questa è la missione che gli è stata affidata da Malagò e Ranieri”.

Il quotidiano aggiunge:

“L’interessato, che ha sempre avuto il tic del talent scout (la prima convocazione di Zaniolo scoperto nell’Under 19), ha cominciato a dragare qualsiasi torneo, italiano e straniero. È un compito rischioso perché nel frattempo non si possono mettere da parte gli interessi del club Italia, cioè la qualificazione alla fase 2 della Nations League”.

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I giovani e il rischio

Mix di esuberanza giovanile e maturità

“Oltre che rischioso però resta esaltante. E si spiega così ad esempio la presenza di Mancini a Firenze per assistere a un match del campionato primavera per vedere il baby Cassano del Como, poi convocato. Dopo averli scoperti, Mancini li vuole allenare di persona per coglierne il potenziale. Lo confermano gli arrivi di Liberali e Cisse, quest'ultimo ritenuto non ancora pronto per il grande balzo persino dalle parti di Milanello”.“La sfida milanese di stasera con la super potenza francese dev'essere affrontata con un mix di leggerezza e di maturità come fa sperare l'età media dello schieramento scelto, un mix di esuberanza giovanile (i fratelli Esposito) e di maturità (Barella, Bastoni, Tonali, Donnarumma). A tutti loro non si può chiedere l'impresa impossibile ma la capacità di esprimere un messaggio di fiducia per il futuro”.

Il ct Mancini e il Team Manager Oriali (entrambi ex Inter) durante il minuto di silenzio per omaggiare Mazzola (Screen TV)

Il Giornale conclude:

“Perché le prove di settembre, dopo l'incipit disastroso col Belgio a Roma, hanno mostrato qualche luce in fondo al tunnel. Quelle luci devono continuare a rendere meno buia la strada da qui fino alla prossima qualificazione per il mondiale”.