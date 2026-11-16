"Questo Belgio è proprio indigesto per la Nazionale giovane e in ricostruzione di Roberto Mancini. Sei punti in due gare, altrettanti gol segnati e una superiorità manifesta con l’unica differenza di un approccio azzurro - durato però solo 15 minuti - diverso nella gara di ieri rispetto a quello di Roma di 51 giorni prima". Così il quotidiano Il Giornale racconta la sconfitta degli Azzurri per quattro a uno contro il Belgio che è valsa l'eliminazione dalla Nations League.

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"L’Italia saluta così la Nations League e si prepara nel 2027 al cammino delle qualificazioni europee (sorteggio del girone di 5 squadre il 6 dicembre a Belfast) conscia di aver fatto dei passi avanti in due mesi di lavoro con Mancini che ha utilizzato 30 giocatori in sei gare. Non era affatto scontato, sia quando il sorteggio mise di fronte agli azzurri francesi, belgi e turchi sia soprattutto dopo lo 0-2 dell’Olimpico, che la Nazionale arrivasse a giocarsi il pass per i quarti fino all’ultima giornata. Ricordiamoci da dove eravamo partiti e avanti con il lavoro capitalizzando quello di buono che abbiamo fatto con il dilemma di non far riabbassare l’autostima", si legge ancora a proposito della Nazionale e di come si sta piano piano ritrovando al di là della sconfitta contro il Belgio.

A proposito della prestazione dei nerazzurri Il Giornale dà 4 e mezzo in pagella a Bastoni che "finisce con le ossa rotte" nel confronto con De Bruyne. Poi cinque a Barella: "Non incide. Colpe poche, meriti meno"; A Dimarco che è entrato nel secondo tempo dà 5: "Un'ombra", il giudizio complessivo. Voto positivo, 6.5 per Esposito: "L’altro azzurro che non perde mai anche se sbaglia un rigore". L'altro era Donnarumma che ha dovuto sfoderare tutte le sue armi perché il punteggio finale non fosse più largo.

(Fonte: Il Giornale)