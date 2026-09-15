“Una brutta abitudine”. Così il quotidiano Il Giornale definisce quanto accaduto in questo primo scorcio di stagione dell’Inter.

I nerazzurri sono andati sotto di due gol già 3 volte in 5 partite tra campionato e Champions League.

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Primo bivio

“Buon per Chivu, che come contro il Napoli anche con l’Udinese la squadra riesca a ribaltare il risultato, restando così a punteggio pieno e in testa alla classifica insieme con la Roma. L’appuntamento è per sabato all’Olimpico, primo vero bivio del campionato”.

Occhio agli infortunati

“Verso Roma, timori anche per Calhanoglu, alla fine non convocato per un affaticamento muscolare. Zielinski, Sucic, Jones: c’è chi sta peggio”.

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L’Inter si guarda presuntuosamente allo specchio

“Stavolta l’Inter va sotto di 2 gol in 16 minuti, senza quasi accorgersene, troppo impegnata a guardarsi presuntuosamente allo specchio. Perché non basta il primo (Abankwak di testa, con la difesa piazzata male a zona e Akanji in sonno profondo), per scuoterla davvero serve il secondo (Ekkellenkam da tre metri, e stavolta con Akanji il pisolo se lo fanno anche Diouf e Martinez, che avanti di questo passo finirà per pagare per tutti)”.

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Poi tutta un’altra storia

“Ma da lì in avanti è tutta un’altra storia, com’era logico che fosse contro un’Udinese con 6 assenti, compresi Zaniolo e Solet. Più aggressivi e concentrati, più attenti e soprattutto molto più bravi, i campioni d’Italia prendono a martellare verso la porta del povero Okoye, che prende 5 gol e altrettanti ne evita. Rimonta nei fatti molto più semplice di quella riuscita contro il Napoli e non c’è bisogno di ricordare com’è finita a Madrid. Per questo, il quarto d’ora iniziale (molto più del terzo gol subito nel finale da Gueye) resta un monito, almeno fino alla prossima volta”.