VIDEO / Fabregas: "Cosa dico ai giovani! Quando 3 anni fa ho preso il Como mi hanno detto che..."

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Inter-Como di questo pomeriggio porta anche con sé il confronto tra Cristian Chivu e Cesc Fabregas. Ne parla l'edizione odierna de Il Giornale:

"A Chivu non è bastato vincere uno scudetto, per non dire del double con la coppa Italia, per uscire definitivamente dall’ombra di Fabregas. Torna il Como a San Siro e di nuovo si torna a parlarne. Un po’ più smussata dal tempo e dalle confidenze, la storia resta quella di un doppio rifiuto: Inzaghi sceglieva di andarsene dall’Inter, Fabregas di non venirci.

Chivu fu l’intuizione di scorta, che certamente ha pagato perché l’Inter ha continuato a vincere, eppure quel che Fabregas sta facendo nel suo laboratorio sul lago, lascia viva la curiosità per quello che avrebbe potuto fare a Milano. Chivu non una squadra da battere, ma un collega da superare, ogni volta come per dimostrare chi è più bravo. Come in un derby fra allenatori, che stasera a Chivu può servire anche per smacchiare gli aloni del vero derby. E guai a ricascare male, ovviamente".