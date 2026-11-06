Cosa fare con Calhanoglu? Juve e Como pronte all'assalto. Bivio, scenari e rischi

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Archiviata la quarta parentesi di coppe europee, è tempo di tornare a pensare alla Serie A. Sul prossimo turno di campionato si sofferma l'edizione odierna de Il Giornale: "Il Como che strega l'Europa è da scudetto? L'Inter che ha vinto a Rotterdam ha risolto tutti i suoi problemi? Il Napoli e Allegri sono davvero a fine corsa? E questa super Lazio quanto può durare? Dalla Champions in chiaroscuro siamo alla prova del 9 in campionato e i 9 gol di Lens c'entrano eccome.

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L'Europa applaude Nico e i suoi fratelli, conquistata dal calcio di Fabregas, per il quale la sfida di San Siro vale un altro esame. Con l'Inter ha sempre perso (5 volte su 6), però ha già battuto Chivu (Parma-Como). Quattro sfide l'anno scorso: dal dominio dell'Inter a una forbice sempre più stretta, fino alla doppia semifinale di Coppa Italia, nerazzurra in rimonta e sofferenza, da 0-2 a 3-2 nel mezzo tempo finale.

Un giorno di riposo in più e lo stadio di casa danno sulla carta una mano all'Inter, che a Rotterdam ha mostrato salute, compattezza e nessuna vergogna di difendersi. Del resto, là dove c'era una squadra che voleva fosse sempre «dominante», ora a Chivu va bene, anzi meglio, se fa anche un po' la «provinciale». Perché i risultati aiutano a cambiare idea. È la prova del 9 per due squadre che ai loro numeri 9 chiedono molto. Thuram spremuto è alla nona partita su 9 fra le due soste.

Se oggi Zidane non lo conta di nuovo fra i Bleus (giovedì Italia-Francia a San Siro), da lunedì potrà malvolentieri riposare. Douvikas è il fresco re di Champions, 3 gol al Lens e capocannoniere con 6 gol in 4 partite, 11 gol in 14 in stagione, roba che nemmeno in sogno, per uno pescato nel gennaio 2025 al Celta Vigo e pagato appena 5 milioni. Perché si fa in fretta a dire che il Como spende, ma quel che conta davvero e farlo bene e soprattutto riuscire a migliorare i calciatori".