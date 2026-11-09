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"Certi incroci nel calcio sono come la morra cinese. Se il Como è forbice, l'Inter è sasso". Apre con questo paragone Repubblica nella sua edizione odierna per analizzare la netta vittoria dei nerazzurri sui lariani ieri sera a San Siro.

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Si legge: "Il gioco corto, con cui Fabregas ha battuto fra le altre Napoli e Manchester United, contro il 3-5-2 dei nerazzurri non funziona. Era vero quando in panchina c'era Inzaghi e lo resta oggi, con Chivu, che arriva alla sosta secondo in campionato a un solo punto dalla Lazio.

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Più ancora della vittoria, a rendere felice il tecnico dell'Inter è il fatto che le reti di Esposito e Thuram, entrambe segnate da un passo, siano arrivate in avvio di partita: la prima su assist di Spence, la seconda propiziata da un disgraziato rinvio di Valle, irriconoscibile rispetto all'impresa di Lens, come quasi tutti i suoi compagni".