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Dopo la sconfitta in casa del Real Madrid, l'Inter si rituffa con tutte le forze sul campionato. Lunedì a San Siro la sfida con l'Udinese che potrebbe far allungare prima dello scontro diretto con la Roma.

"Esistono sconfitte che fortificano, invece di annichilire: curano i rimpianti e sviluppano progetti. L’Inter è tornata da Madrid ancora più sicura delle proprie potenzialità. Contenta no, non può esserlo dopo aver regalato due gol a una delle squadre più ambiziose d’Europa. Ma convinta sì, perché giocare alla pari se non meglio in un tempio come il Bernabeu arricchisce autostima e prospettive: la Champions League quest’anno potrà regalare molte soddisfazioni. Chivu ha riguardato la partita al video con lo staff e i giocatori ed è soddisfatto del percorso intrapreso, dal quale non tornerà indietro. Aggressività, palleggio, carattere. La mentalità e l’attitudine sono giuste, i rinforzi anche. Ci sono tutti gli elementi per guardare avanti con fiducia, con l’obiettivo dichiarato di arraffare 16 punti ed entrare negli ottavi senza passare per i playoff", spiega La Gazzetta dello Sport.

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"Ora però è tempo di consolidare il dominio sul territorio italiano, che rimane una priorità tecnica della quale occuparsi, Subito e senza distrazioni, perché di Champions non si parlerà più per un mese. Beh, sul fronte domestico, rispetto allo scorso campionato l’Inter ha cominciato decisamente meglio: nel 2025 aveva perso due partite su tre, oggi i campioni in carica sono a punteggio pieno. Non è bastato vincere sempre per legittimare il primato in solitaria, con le romane agganciate al treno, ma il ribaltone contro il Napoli ha trasmesso un senso di superiorità che può alimentare pensieri di fuga a breve termine: la Lazio oggi gioca contro il Milan, lunedì la Roma si esibisce in casa del Torino mentre Chivu chiuderà la quarta giornata a San Siro contro l’Udinese, proprio l’avversaria che determinò la sua prima sconfitta sulla panchina interista. Non sarebbe così sorprendente insomma ritrovare i campioni d’Italia più avanti di tutti dopo 360 minuti di Serie A. È nelle cose, anzi".

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Roma-Inter

"L’Inter ritiene di dover fare i conti solo su se stessa. E ha già fissato: in tanti accreditano la Roma dello status di principale avversaria per lo scudetto, quale migliore occasione di ridimensionare il dibattito? All’Olimpico capiremo meglio gli effettivi e aggiornati rapporti di forza", chiude Gazzetta.