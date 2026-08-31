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Hakan Calhanoglu ha confermato di essere, una volta di più, un'arma devastante per l'Inter con i suoi tiri dalla distanza. La Stampa analizza l'importanza del centrocampista turco nell'economia del gioco nerazzurro: "Da anni l'Inter cerca sul mercato un calciatore che non è ancora arrivato: un attaccante capace di dribblare per semplificare gli assalti alla porta avversaria, alleggerendo il peso di allestire sempre una manovra molto organizzata. In realtà questa missione viene già svolta da un giocatore alla Pinetina dal 2021, anche se è un centrocampista e utilizza come grimaldello il tiro dalla distanza. Basta consegnare il pallone ad Hakan Calhanoglu al limite dell'area nei primi dieci minuti delle partite e l'esito è quasi scontato".

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"Il regista turco ha sbloccato il risultato anche a Cagliari, come otto giorni prima a San Siro col Monza, con una delle sue classiche soluzioni balistiche da raffinato orafo bizantino. [...] Dal suo arrivo di cinque anni fa, l'ex milanista è uno dei soli tre giocatori con almeno 15 gol da fuori area nei cinque principali campionati europei. Gli altri sono Kane e Mbappé. Raffronti eccellenti".