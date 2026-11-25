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Tornerà in campo questa sera l'Inter di Cristian Chivu. L'allenatore nerazzurro ancora conserva qualche dubbio di formazione verso la gara contro lo Stoccarda in programma alle 21 al Meazza. Anche nel reparto avanzato, come sottolinea il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"L’attesa per lo Stoccarda è resa inquieta anche per le notizie dall’infermeria. Ma anche Thuram non è al meglio. Ieri, dopo il riscaldamento, ha lasciato il gruppo prima del torello per lavorare in palestra. E’ tornato per partecipare al lavoro tattico. Secondo quanto filtra, si sarebbe trattato solo di precauzione. «E’ a disposizione», si è limitato a dire Chivu, senza sciogliere completamente il dubbio. A Bergamo il campo era bagnato e quella del francese è stata una gara molto dispendiosa. Insomma, era affaticato. A meno di sorprese, comunque, questa sera sarà, sempre lui ad affiancare Esposito in attacco. Altrimenti dovrebbe essere “precettato” Lautaro, ancora in ritardo di condizione e con autonomia ridotta".