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Dopo la lunga sosta per le nazionali, riparte il campionato. L'Inter se la vedrà sabato col Parma, la prima di una lunga serie di partite per la squadra di Chivu.

"Sei partite di campionato a cui, per chi partecipa alle coppe, ne vanno aggiunte tre. Nove in un mese, un tour de force folle e decisivo per capire che piega prenderà la stagione. Il campionato ricomincia dopo 20 giorni di sosta per le Nazionali, una pausa insolita che potrebbe stravolgere gli equilibri. L’Inter tenterà la fuga, la Roma intende confermarsi la sua prima rivale, la Lazio sogna con le armi della convinzione e della leggerezza. Il Como vuole continuare a stupire, ma bisognerà capire se riuscirà ad assimilare la sforzo, non solo fisico, ma psicologico, del doppio impegno. E saranno settimane delicate per Juventus e Milan, che non hanno ancora una forma definita e per il Napoli partito male e già in forte ritardo dalla vetta", racconta il Corriere della Sera.

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"Si gioca ogni tre giorni e chi si ferma è perduto. Basti pensare che da sabato alla prossima sosta saranno soltanto due i giorni senza partite. Bisognerà gestire la fatica e lo stress. Non mancheranno le grandi sfide e i migliori giocatori dovranno fare la differenza. Hojlund e Ramos sono tornati a splendere con Danimarca e Portogallo, tre gol a testa. Allegri sorride perché anche De Bruyne sembra rinato. Chivu ha un bel problema da gestire: come si fa a tenere in panchina Pio Esposito, 7 reti nelle prime 13 gare in Nazionale, il centravanti del futuro? Le punte sono una maledizione per Spalletti: Woltemade è rimasto all’asciutto nella Mannschaft e Kolo Muani non è stato neppure convocato da Zidane.

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Si riparte da dove avevamo finito. L’Inter ha confermato, nelle prime cinque giornate, di essere la migliore del reame e il calendario le dà una mano per tentare la fuga in campionato e aggiustare i conti (dopo la sconfitta a Madrid) in Champions League. Parma, Bologna, Fiorentina e Venezia sono terreno di caccia ideale per la regina, così come Bruges e Shakhtar in Europa. L’obiettivo è arrivare di slancio all’ultima settimana complicata: derby, Feyenoord in trasferta e Como. Chivu ha lavorato per perfezionare l’attacco atomico e migliorare l’approccio dopo che per quattro volte la squadra si è ritrovata sotto 2-0", sottolinea il quotidiano.