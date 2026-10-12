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Dopo la vittoria col Parma, l'Inter scenderà in campo domani sera in Champions con il Bruges. Chivu cambia formazione e ruota le forze a disposizione.

Getty Images

Come scrive il Quotidiano Sportivo, "Confermatasi in vetta al campionato italiano, l'Inter tornerà domani alle 21 agli impegni di Champions League. Al Meazza è atteso il Bruges che schiera tra i pali l'ex Sommer e con cui Aleksandar Stankovic ha vinto pochi mesi fa il campionato belga. Attesi diversi cambi di formazione per i nerazzurri, ieri al lavoro ad Appiano senza gli infortunati Jones e Stones: dal ritorno di Akanji e Bastoni in difesa (probabilmente per Pavard e Carlos Augusto) a quelli di Barella e Zielinski a centrocampo (fuori Sucic e Mkhitaryan?), fino al capitano Lautaro Martinez insieme a uno tra Thuram e Pio Esposito".