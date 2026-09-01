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Dopo le due vittorie in campionato contro Monza e Cagliari, iniziano già i big match per l'Inter di Chivu che affronterà a stretto giro Napoli e Real Madrid fuori casa.

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"L'allenatore nerazzurro dovrà decidere la ricetta migliore per gestire le risorse a disposizione, contando sulle maggiori alternative rispetto allo scorso anno. Contro Napoli e Real Madrid non si potrà di certo stravolgere l'undici iniziale, ma alcune novità rispetto a Cagliari e tra una partita e l'altra ci saranno di sicuro. In attesa di poter contare anche su Djed Spence, che intanto ha continuato anche nella giornata di ieri il suo lavoro individuale alla ricerca della miglior condizione, la buona notizia è poter fare affidamento su tutto il resto del gruppo", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Thuram, che in Sardegna ha rivisto il campo, si candida a una maglia da titolare in Europa: nel frattempo, in campionato, potrebbe toccare ancora a Pio Esposito al fianco di Lautaro, con Bonny pronto a subentrare. Il nodo principale rimane a destra, tenendo conto che da quel lato Mourinho potrà contare su un certo Vinicius. De capire, dunque, se Diouf possa tornare titolare a San Siro contro gli azzurri di Allegri e magari lasciare spazio a uno tra Luis Henrique o Pavard per una soluzione più prudente al Bernabeu. A sinistra, invece, scalpita Carlos Augusto, che finora non ha giocato neanche un minuto: per lui ci sarà sicuramente spazio già contro il Napoli, molto probabilmente a gara in corso", si legge sul quotidiano.