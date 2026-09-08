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Primo grande banco di prova per l'Inter in Champions League. La squadra di Chivu sarà di scena stasera in casa del Real Madrid con l'obiettivo di dimostrare di potersela giocare anche in Europa.

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"Ciò che basta all’Inter per essere dominante in Serie A e magari per ribaltare un doppio svantaggio in mezz’ora, non basta in Europa, dove la tenerezza al tiro e le distrazioni difensive viste contro il Napoli, in genere, non vengono perdonate. Questa è la mission spagnola: alzare il livello generale (qualità tecnica, intensità agonistica) per adeguarsi ai parametri altissimi che pretende la coppa più prestigiosa. Chivu, di fatto, lo scorso anno fallì l’operazione. Partì bene, ma quando, tra il 5° e il 7° turno, trovò Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal, mise in fila 3 sconfitte, 2 a San Siro. Mettendoci anche il Bodo Glimt, l’Inter ha perso 5 degli ultimi 6 match di Champions. Deve cambiare passo, ma ha già cambiato testa", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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"Nella stagione scorsa, l’obiettivo principale era lo scudetto, che l’ultimo Inzaghi aveva già in tasca per poi lasciarselo sfilare da Conte. Quest’anno, anche se verrà trasmessa in loop la dichiarazione ufficiale «una grande squadra corre su tutti i fronti», la Beneamata ha in testa soprattutto il cammino di Champions, come ha dimostrato il mercato, rifinito proprio in questa direzione: più esperienza internazionale, più personalità, più intensità agonistica. A questo servono Stones, Spence, Jones, i tre leoni inglesi aggiunti ai cavalli del motore nerazzurro. Proprio Stones, al suo sbarco milanese, ha lasciato candidamente trapelare quello che è il pensiero dominante tenuto ben nascosto in società: «Aiuterò l’Inter a riconquistare la Champions League». Per questo, il primo campo base del Bernabeu è meno banale di quel che sembra. Una sconfitta non sposterebbe nulla, ma tornare a Milano con la sensazione di essere già all’altezza di uno dei club più ambiziosi in gara, nella sua tana nobile e caliente, sarebbe una bella badilata di consapevolezza nel cuore", aggiunge Gazzetta.