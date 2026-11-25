Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ci sono delle cose che non sono andate evidentemente nell'ultima partita dell'Inter. Una in particolare torna a sottolinearla il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"La spinta per voltare pagina deve arrivare principalmente dai senatori dello spogliatoio, che per la porta stretta delle critiche ci sono già passati e hanno trovato nel bagaglio d’esperienza più volte gli strumenti per superarla. In questo caso sotto la lente d’ingrandimento è finito più di ogni altro aspetto ad Appiano Gentile la tenuta mentale dei Campioni d’Italia. Era stato così già a inizio stagione, con una declinazione diversa dello stesso problema.

Poco importa che sia a inizio partita o a gara in corso, i nerazzurri non possono permettersi di entrare e uscire dalla partita in base ai momenti. Barella, pur ammettendo di non avere ancora la soluzione definitiva, ha comunque fotografato perfettamente la questione: «Se per cento minuti siamo centrati al 100%, è difficile per tutti farci del male. Non ho problemi a dirlo. Ma ci bastano anche 5 minuti non al 100% e lo paghiamo in questo momento. Dobbiamo fare come contro il Como: il relax non va bene, in alcune partite lo paghi»".