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Cristian Chivu ha le idee ben chiare. Sa dove può portare la sua Inter, soprattutto a stretto giro. Di questo parla la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina:

Getty Images

"Chivu penserà a quell’altro suo regalo da offrire al popolo nerazzurro: vuole incartarlo in prima persona, ha 31 giorni e nove partite di tempo, quanto passa dalla ripresa in casa della Dea fino alla Supercoppa italiana. Il tecnico romeno ieri ha salutato la truppa che rivedrà martedì, quando inizieranno ad arrivare i primi reduci, ma il suo piano può considerarsi già in funzione.

L’obiettivo è prendere l’intero malloppo prima delle feste, la vetta del campionato e il primo trofeo della stagione, senza dimenticare l’occasione di avvicinare le prime otto posizioni del maxi-girone europeo. Nei primi due casi, c’è sempre di mezzo la stessa squadra-sorpresa, la Lazio orgogliosa di Gattuso: è l’insolita rivale scudetto con un punticino di vantaggio e, per l’ennesima volta, la contender della Supercoppa, a San Siro il 22 dicembre".