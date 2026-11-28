Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

A preoccupare più di ogni altra cosa Cristian Chivu in questo momento è ovviamente la fase difensiva. Sui gol subiti dall'Inter soprattutto in campionato e sull'aspetto mentale dei nerazzurri si sofferma l'edizione odierna di TuttoSport:

Getty Images

"A Bergamo, all’Inter è parsa mancare soprattutto la capacità di interpretare i diversi momenti della partita. Nel primo dei due incroci ravvicinati con il Genoa tra campionato e Coppa Italia, la priorità del tecnico è recuperare la stessa disponibilità al sacrificio vista in Champions.

L’approccio sì, ma la sua creatura deve anche saper tenere il ritmo per 90 minuti, quando non c’è la musichetta della Uefa e non si giocano partite da dentro o fuori come di fatto lo sono state quelle con Shakhtar Donetsk, Feyenoord e Stoccarda. L’avvio di gara resta un tema, specie con la squadra di Daniele De Rossi: l’Inter è andata in svantaggio nella metà delle giornate di questo campionato e ha incassato 5 dei suoi 17 gol nel primo quarto d’ora. Quanto ai finali, Bergamo è stato un unicum - e Chivu vuole che lo rimanga -: fino ad allora i nerazzurri avevano subito una sola rete negli ultimi 15’, quella ininfluente di Gueye con l’Udinese".