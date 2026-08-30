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L'Inter si ulteriormente potenziata in questo mercato e ha arricchito un centrocampo già di grande qualità. È arrivato Stankovic e soprattutto Curtis Jones fortemente cercato da Chivu.

"Serviva un acceleratore di particelle ed è stato inglobato nella rosa dopo un lungo inseguimento: Curtis Jones. Serviva un successore di prospettiva per Calhanoglu, che è all’ultimo anno di contratto e non ha ancora ricevuto dalla società una proposta di rinnovo, ed è stata individuata in un prodotto della casa: Stankovic junior. Alla fine sono in sette per tre posti, più il jolly Diouf che è stato reimpostato come esterno ma era stato acquistato con il compito naturale di mezz’ala", spiega La Gazzetta dello Sport.

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"Sono tanti e tutti potenziali titolari. È un dolce problema per chi dovrà alternarli, Chivu appunto, a cominciare da stasera: gli indizi portano verso un cambio in formazione rispetto alla vittoria inaugurale contro il Monza, con Sucic che dovrebbe prendere il posto di Zielinski. Ma è solo l’inizio: anche Barella, che nella sua terra tiene sempre molto a giocare, e Calhanoglu, regista top, prima o dopo finiranno in panchina, specialmente quando Jones avrà trovato la migliore condizione. Ecco: l’inglese arrivato dal Liverpool, ultimo acquisto di un mercato british, dovrebbe debuttare nel secondo tempo a Cagliari ma nel giro di qualche settimana è destinato a scavarsi uno spazio molto importante e costante nella squadra".

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"L’investitura per il volto nuovo, fortemente desiderato dall’allenatore che ne era rimasto ammaliato proprio durante Inter-Liverpool della scorsa Champions, non esclude però i vecchi rapaci dalle rotazioni mediane. Chivu ha per esempio chiesto la conferma di Mkhitaryan, che ha deciso di prolungare di un’altra stagione l’esperienza all’Inter nonostante i 37 anni e mezzo, e gli concederà minuti preziosi quando avrà bisogno di un calciatore che non trema davanti alle responsabilità", chiude Gazzetta.