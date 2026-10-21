"Anche quella col Bruges sembrava l’occasione giusta per rompere l’incantesimo e rimettere l’Inter sulla giusta strada per l’Europa. Per questo, ora che a San Siro arriva lo Shakhtar, c’è chi come Bastoni dice che «è l’ora di tornare con i piedi per terra e dimenticarci che abbiamo giocato due finali in 3 anni». Quasi l’ammissione di una colpa che va al di là di ogni considerazione tattica". Il quotidiano Il Giornale parla così delle considerazioni della vigilia di Champions di Alessandro che ha spiegato che la CL è un sogno e quindi non un obiettivo alla portata di mano.

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"L’Inter riparte da zero, 2 partite e 2 sconfitte. I campioni di Ucraina, in testa al campionato come l’Inter, da 12 anni non giocano a Donetsk e le partite casalinghe di Champions le disputano nello stadio del Chelsea, di punti ne hanno invece 4 e sono ampiamente in linea con l’obiettivo di arrivare fra le prime 24. Proprio la tranquillità degli avversari può essere il rischio maggiore per l’Inter, che ancora si sforza di sognare un posto nel G8", spiega Visnadi. Il quotidiano riprende le parole di Chivu che sottolineano come per l'Inter vincere sempre sia in pratica un ditktat, ma la squadra nerazzurra in Champions "ha perso le ultime sette delle otto gare giocate".

(Fonte: Il Giornale)