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Dopo il rocambolesco pareggio in casa dell’Atalanta, l’Inter si concentra sulla Champions League e sulla sfida contro lo Stoccarda. Per sperare di evitare i playoff servono 6 punti nelle prossime due sfide.

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“Se il Como è la sorpresa italiana, l’Inter è la versione in negativo: il nostro club dalla dimensione più europea, due finali negli ultimi quattro anni, lo scudetto sulla maglia e una rosa ampia, in Champions ha un po’ perso la bussola rispetto ai tempi di Inzaghi. Sette sconfitte in otto partite, compresi i playoff con il Bodo nella scorsa edizione, e i due ko con Real Madrid e Bruges in questa. Si temeva il peggio. Inversione di tendenza nelle ultime due gare, due successi consecutivi contro lo Shakhtar e poi in trasferta con il Feyenoord, non scontato. La classifica non è più drammatica, i punti però sono ancora 6, e non 9 come da previsioni: il quindicesimo posto assicura al momento i playoff in prima fascia, ma è vietato perdere altri colpi o sono guai”, spiega La Gazzetta dello Sport.

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“Domani a San Siro contro l’imprevedibile Stoccarda (7 punti), e all’ultima a Brastislava contro lo Slovan (l’unico a quota zero), l’Inter deve conquistare 6 punti. Come per il Como, quota 12 è l’obiettivo minimo, perché in mezzo ci sono i due big match contro il Borussia (Dortmund) e il Liverpool (San Siro), repliche delle sfide dell’anno scorso: ko in casa con i Reds, successo in Germania con i gialloneri. L’Inter di coppa di una volta non resterebbe a secco. L’ultima lascia qualche perplessità. Lo Stoccarda non è facile da leggere, pari con l’Atletico e a terra sul campo del Galatasaray. Ma l’altro avversario dell’Inter è in casa: Calha infortunato, quindi Chivu deve scegliere un regista, e Lautaro non ancora in condizione. Inter nella grazia di Pio”, aggiunge il quotidiano.