46 anni e il primo posto in classifica. Cristian Chivu si è regalato un compleanno in testa. Un risultato tutt’altro che scontato alla luce di quanto accaduto ieri a San Siro nel lunch match contro la Fiorentina.

“L’Inter avrebbe strameritato di vincere la gara senza patemi” sottolinea Tuttosport.

Getty Images

La differenza tra Chivu e Vanoli

Il quotidiano aggiunge

“Molto nel golpe che ha permesso all’Inter di riagguantare la Lazio in testa alla classifica è dovuto alle scelte dei due allenatori: Chivu ha prima allargato Bonny e Thuram per “aprire” la difesa della Fiorentina quindi, con l’ingresso di Lavelli, è passato al 3-4-3; Vanoli è naufragato insieme alla scelta di passare nel finale al 5-3-2 non avendo imparato niente sia dall’identico errore commesso da Allegri (Inter-Napoli) sia dalla lezione del Brugge che ha sbancato San Siro aggredendo l’Inter soprattutto nel finale, quando i nerazzurri erano evidentemente sbilanciati nell’intento di riprendere la partita”.

Una vittoria storica per l’Inter

“La gara di ieri comunque è entrata di diritto nella storia nerazzurra, considerato che soltanto altre due volte l’Inter era riuscita a vincere con due reti segnate dopo il novantesimo: la prima il 9 gennaio 2005 (3-2 alla Samp con allenatore Roberto Mancini - ieri in tribuna nei panni di ct -grazie ai gol di Vieri e Recoba) e il 30 aprile 2011 a Cesena (1-2, doppietta di Pazzini)”.