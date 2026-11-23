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Problema in cabina di regia per l’Inter e per il suo allenatore Cristian Chivu. Ieri sera, nella sfida contro l’Atalanta, si è fermato Hakan Calhanoglu per un problema ai flessori.

Ma non è l’unico centrocampista fermo ai box, con la sfida contro lo Stoccarda di Champions League all’orizzonte.

Inter, come sta Zielinski

“Ieri non ha potuto prendere il suo posto il rimpiazzo naturale, Zielinski, azzoppato da un problema al piede in nazionale”.

DAZN

Inter, Sucic regista

“Ieri Sucic si è adattato e ha segnato il rigore che avrebbe tirato Hakan: il croato lo ha fatto su precisa richiesta di Chivu” conclude La Gazzetta dello Sport.