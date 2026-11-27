Dopo tre clean sheet in Champions, l'Inter vuole ritrovare solidità in campionato. Chivu valuta nuove soluzioni e punta sul brasiliano fresco di rinnovo
VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto dopo il rinnovo: "Inter, ripagherò la fiducia"
Registrare la difesa e riprendere il cammino, in campionato dopo la Champions League.
Se in Europa ha cambiato passo dopo le prime due giornate, conquistando tre vittorie anche grazie a tre clean sheet, in Italia l’Inter di Cristian Chivu deve cambiare passo in termini di rendimento del reparto arretrato.
Chivu mischia le carte in difesa
Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’allenatore mescola gli uomini là dietro nel tentativo di trovare un assetto definitivo.
“Rimotiva Akanji e Bisseck, non sempre perfetti fino ad ora, e domani contro il Genoa potrebbe tornare a usare Pavard dopo l’incubo della Dea. Si aspetta il miglior momento per dare fiducia al nuovo arrivato John Stones, rimesso in piedi non senza fatica dopo il temuto primo infortunio muscolare”.
Inter, Carlos Augusto tra rinnovo e una maglia
“Col Genoa Bastoni non dovrebbe esserci e nelle sue zolle tornerà Carlos Augusto fresco di rinnovo: il nuovo contratto non cade per caso, tra tutti i difensori di Chivu il brasiliano è quello con le ali ai piedi”.
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