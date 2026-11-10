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L'Inter, dopo la sconfitta nel derby, ha reagito da grande squadra battendo il Feyenoord in Champions e il Como con due grandi prestazioni.

Getty Images

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Domenica Cristian Chivu ha sbattuto i pugni sul tavolo scudetto, una volta di più e con una certa veemenza, poi ieri ha ricordato a tutta la compagnia che non sarà quest’ultima vittoria contro il Como a cambiare il senso del campionato. Mai come in questo momento l’Inter vuole conservare la calma dei forti ed evitare di considerare risolti i problemi della ditta. Nella testa dell’allenatore nerazzurro sono stati, invece, il Milan, indigesto una volta ancora, e il successivo confronto schietto ad Appiano a permettere una vera inversione".