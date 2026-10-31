Tocca a Marcus Thuram. Senza capitan Lautaro Martinez, ai box per infortunio, tocca all’attaccante francese i panni del trascinatore dell’Inter in occasione del derby della Madonnina contro il Milan, in programma questa sera alle 20:45 a San Siro.

‘Tikus’ vuole spezzare un digiuno nella stracittadina che dura ormai da troppo tempo.

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Il digiuno di Thuram nel derby

Il filotto di Thuram

“Il francese si è caricato l’attacco dell’Inter sulle spalle a suon di gol e giocate decisive, ma adesso si ritrova di fronte alla necessità di spezzare il digiuno da stracittadina. La punta ex Gladbach ha vidimato l’ultimo derby vinto dai nerazzurri, che risale al 22 aprile 2024 ed era coinciso con la conquista dello scudetto e della seconda stella” sottolinea il Corriere dello Sport.“Il popolo interista questa sera penderà dalle sue giocate, essendo il giocatore più in forma della rosa nonostante dopo l’ultima sosta per le nazionali sia sempre partito titolare nelle sei gare disputate. Ed è stato proprio al rientro in campo dopo la pausa che Thuram ha aperto il gas, segnando in tre partite di fila (Parma, Bologna e Fiorentina) e mettendo lo zampino sul primo autogol del Venezia nel turno infrasettimanale. Insomma, un filotto che gli è servito per arrivare all’incrocio col Milan con le motivazioni a mille come se non bastassero quelle di una partita mai banale. Anche Chivu alla vigilia ha garantito sulle sue condizioni fisiche, lanciandolo nella mischia da attore protagonista”.

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Thuram leader dell’Inter

Doppia missione

“A prescindere da chi ci sarà al suo fianco tra Pio Esposito e Bonny, la punta transalpina punta a travestirsi da capitan Lautaro per dare la spinta decisiva a tutta la squadra. Lo ha fatto a Venezia nel momento più delicato, ma lo aveva anche fatto ribaltando la Fiorentina e avviando la rimonta contro il Bologna sempre dando la scossa giusta al resto del gruppo. Un giocatore da cui al momento l’Inter non può prescindere, nonostante il sostanzioso minutaggio accumulato nelle gambe nelle ultime tre settimane”.“Indubbiamente Thuram rispetto all’ultima sosta si aspetta la chiamata dal ct Zidane con la Francia, anche se prima ci sarà da completare l’opera con l’Inter in un’altra settimana da brividi (prima della prossima sosta) tra derby, trasferta in casa del Feyenoord in Champions e sfida interna con il Como”.