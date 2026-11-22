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Dopo le vittorie di ieri di Lazio e Roma, oggi toccherà all’Inter rispondere presente. La squadra di Chivu, dopo la sosta, sarà ospite dell’Atalanta questa sera.

Getty Images

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, “E ora la pressione è tutta sull’Inter. Era prevedibile che Lazio e Roma vincessero contro Lecce e Parma, anche se la dirompenza dei successi, 3-0 i biancocelesti e 5-1 i giallorossi, fa impressione e rafforza le candidature scudetto delle squadre di Gattuso e Gasperini. Lazio prima a più quattro sull’Inter scivolata al terzo posto, scavalcata dalla Roma. Lazio 32 punti, Roma 30, Inter 28. Classifica provvisoria, l’Inter ha una gara in meno, il match di stasera a Bergamo contro un’Atalanta che non è più l’Atalanta di Gasperini, ma che va maneggiata con attenzione. La Dea ha perso qualcosa sul piano del gioco, il sarrismo - o quel che rimane del sarrismo - non ha attecchito, ma non le mancano i giocatori capaci, abili a mettersi in proprio per scardinare un risultato”.

“L’Inter ha tutto per riprendersi lo scettro. Chivu è sopravvissuto all’infortunio di Lautaro. In sette incontri senza il capitano, Champions inclusa, sono arrivate sei vittorie e una sconfitta, il ko fragoroso e doloroso nel derby contro il Milan. Poteva andare peggio e di molto. Thuram (6 gol) e Pio Esposito (3) hanno tenuto botta. Alla luce di quel che si è visto e apprezzato nella Nazionale del Mancini bis, è lecito che gli interisti chiedano più reti a Pio, ma il ragazzo il suo lo fa, sgomita e spalanca frontiere. L’Inter è nei piedi di Pio e attenzione a Lautaro. Chivu lo porterà in panchina e forse gli concederà uno spezzone con vista Stoccarda: mercoledì a San Siro, contro i tedeschi, l’Inter si giocherà un pezzo di Champions. A Bergamo, l’ambiente sarà caldo come da regola, nonostante sia annunciata una temperatura di 5-6 gradi, il primo grande freddo stagionale. L’Inter ha vinto sette degli ultimi otto incroci contro l’Atalanta. Vinceva quando c’era Gasperini e figuriamoci se non può vincere stasera contro un Sarri non più arrembante, anzi arrancante. Ci aspettiamo un’Atalanta attendista, pronta a distendersi in ripartenza. Non crediamo che Sarri abbia preparato una notte di assalti. Se così fosse, farebbe un favore a Chivu. L’Inter stessa si è registrata, ha accorciato la distanza tra portiere e linea difensiva, non ha più disseminato di vuoti d’aria la fase di non possesso. Potrebbe uscirne un confronto guardingo, almeno in partenza. Più del come a Chivu importerà il che cosa, il quantum , i tre punti. Da qui alla sosta di Natale l’Inter sarà più impegnata di tutte, con 9 partite, inclusa quella di oggi, tra campionato, Champions, Supercoppa e Coppa Italia. Una mezza maratona. Serviranno razionalità, gestione, acume. A Bergamo l’Inter “deve” vincere, ma più di tutto deve evitare la buccia di banana, lo scivolone grossolano di una sconfitta inattesa”, spiega il quotidiano.