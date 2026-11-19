Missione da tre punti, ma non solo. L’Inter affronta l’Atalanta a Bergamo con l’obiettivo di alzare l’asticella e trovare nuove conferme, ma soprattutto di tenere ancora la porta blindata.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, i nerazzurri negli ultimi 180’ per la prima volta in stagione hanno messo a referto due clean-sheet consecutivi: prima lo 0-3 maturato contro il Feyenoord in Champions e poi il 2-0 casalingo contro il Como.

Getty Images

Inter, difesa di ferro

I due risultati hanno fatto tornare il sorriso in chiave difensiva non soltanto per via dei gol non incassati, ma anche perché le occasioni concesse agli avversari sono calate in maniera vistosa grazie a un atteggiamento ben diverso.

“Il tutto di fronte a due squadre non certo “conservative”, vista la pericolosità tipica degli olandesi e dei comaschi - aggiunge il quotidiano -. Un bel balzo in avanti per un gruppo che fin dall’inizio della stagione aveva faticato a tenere la porta inviolata, pagando dazio soprattutto con approcci sbagliati che fin da subito avevano complicato le partite”.

Getty Images

Le aspettative di Chivu

“Un’Inter più attenta dietro e nel complesso più squadra, capace di difendere con tutti gli effettivi e prevenire certi pericoli. Sarà questo che Chivu si aspetterà anche in casa della Dea, mantenendo la stessa linea negli atteggiamenti e nella coesione per restare subito in carreggiata nonostante la sosta per le nazionali”.

Difesa Inter, una differenza importante

“Rispetto ai giorni precedenti la pausa, per l’allenatore interista c’è una differenza importante e riguarda la vasta disponibilità di scelta e alternative a gara in corso. I componenti della difesa dunque saranno tutti a disposizione, incluso Akanji che per un leggero affaticamento aveva saltato la seconda partita con la Svizzera”.

Sulle scelte:

“Già oggi Chivu inizierà a entrare nel merito delle scelte per la sfida in campionato di domenica, tenendo conto che soltanto tre giorni dopo l’Inter si esibirà in Champions contro lo Stoccarda e certe rotazioni saranno di fatto inevitabili. Anche per non spremere dal punto di vista fisico alcuni elementi, che hanno già compiuto un tour de force nelle nove partite concentrate in poco tempo prima della sosta che sta per terminare”.

Un digiuno lungo sei mesi

“In casa dei bergamaschi centrare il terzo clean-sheet consecutivo vorrebbe dire spezzare un digiuno che dura da sei mesi, da quando i nerazzurri nella passata stagione tra Serie A e Coppa Italia (contro Parma e due volte Lazio) per l’ultima volta non incassarono nemmeno una rete”.

Difesa di ferro per lo Scudetto e atteggiamento

“Raddrizzare il bilancio difensivo potrà tornare utile anche in campionato, dove nelle prime cinque della classifica l’Inter attualmente (assieme al Milan) è quella che ha subito più gol. Un andamento da raddrizzare per puntare a confermarsi sul trono d'Italia”.

Il quotidiano chiosa:

“Ancor prima dei numeri, però, a contare maggiormente sarà l’atteggiamento e la capacità del collettivo di difendere con la medesima concentrazione dall’inizio alla fine delle partite. Il primo test è già dietro l’angolo, con l'appuntamento fissato nella tana della Dea”.