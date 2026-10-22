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Il motore diesel nerazzurro anche ieri ha dato il meglio di sé alla distanza. L'Inter nella ripresa, nonostante l'espulsione di Bastoni, si è fatta preferire per il modo in cui ha conquistato campo ed è riuscita a scardinare poi la difesa dello Shakhtar Donetsk. Su quanto accaduto nell'intervallo e in un momento preciso del secondo tempo torna la Gazzetta dello Sport di oggi:

"L’Inter ha approcciato la ripresa con più convinzione. Immaginiamo che, come a Bologna, Chivu abbia sbraitato in spogliatoio durante la pausa. Per ottenere qualcosa di più, però, l’allenatore ha dovuto operare tre cambi. Fuori Spence, Dimarco e Calhanoglu, sostituzione quest’ultima che ha provocato una piccola crisi diplomatica, il turco non ha gradito. Dentro Zielinski, Bisseck e Diouf. E come era accaduto a Bologna, proprio Diouf ha subito innervato la fascia destra".