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Si fa largo l'idea in casa Inter di acquistare un club satellite all'estero, come anticipato due giorni fa da Fcinter1908.it. Ne parla anche TuttoSport oggi, soffermandosi sul recinto del regolamento imposto dalla Uefa sulle multiproprietà. Questo il focus dal quotidiano:

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"Quanto alle norme, la Fifa sostanzialmente non ne ha: l’unica è nel regolamento del Mondiale per Club, che vieta la partecipazione a due club dello stesso gruppo, e infatti nel 2025 è stato escluso il Leon per evitare la compresenza con il Pachuca. Ben diverso il quadro Uefa: oggi i regolamenti delle competizioni europee vietano che due società con lo stesso controllante partecipino allo stesso torneo, ma per esempio possono competere in due coppe diverse. Quanto ai trasferimenti tra club dello stesso gruppo, non sono vietati ma sono considerati operazioni tra parti correlate, con una serie di restrizioni e correttivi per evitare plusvalenze fittizie".