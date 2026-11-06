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Dopo aver scontato la squalifica contro il Feyenoord, Alessandro Bastoni sarà regolarmente in campo domenica, in occasione della sfida tra Inter e Como. L'unico dubbio riguarda la posizione in cui giocherà, come spiega Il Giorno: "Il primo dubbio di formazione, per Cristian Chivu, arriva dalla difesa. Così solida come a Rotterdam, in una gara nella quale i bridivi maggiori sono arrivati dalle intemerate di Martinez fuori dai pali, l'Inter non si era mai vista in stagione. [...] La vera differenza per Chivu nell'impegno domenicale contro il Como è che Bastoni non sarà alle prese con lo stop imposto dal giudice sportivo. Difficile pensare che stia fuori, come lo è capire in che modo il tecnico può toccare una formazione che ha funzionato a meraviglia, senza avere effetti nefasti".

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"L'ago della bilancia è Bastoni. Può sostituire Akanji nel mezzo causando un ballottaggio tra Bisseck e lo svizzero a destra, oppure giocare nella più naturale posizione di terzo mancino in difesa, spostando il problema di abbondanza più in là: a quel punto a lottare per una maglia sarebbero infatti Carlos Augusto e Dimarco con in palio un posto da quinto di centrocampo".