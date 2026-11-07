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Giornata di vigilia per l’Inter di Cristian Chivu. Dopo quello di ieri, il primo vero allenamento in vista della sfida contro il Como in programma domenica alle 18, oggi la squadra nerazzurra tornerà in campo nel centro sportivo di Appiano Gentile.

Il tecnico proverà a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione nella rifinitura, a 24 ore dalla gara del Meazza, come spiega il Corriere dello Sport.

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INTER, NESSUN DUBBIO IN DIFESA

“Nella rifinitura di oggi Chivu proverà a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, che non dovrebbero riguardare la difesa: il rientrante Bastoni, squalificato contro il Feyenoord, dovrebbe completare il reparto con Akanji e Bisseck”.

INTER-COMO, CHI GIOCA A CENTROCAMPO

“A destra potrebbe trovare ancora spazio Spence, mentre i dubbi principali riguardano l'interno sinistro di centrocampo, con Zielinski, Sucic e Mkhitaryan a contendersi una maglia, e la fascia sinistra in cui Carlos Augusto, uomo più in forma del momento, insidia Dimarco”.

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L’ATTACCO DELL’INTER

“In attacco ci sarà Thuram, che nel frattempo ha ricevuto la lieta notizia della convocazione di Zidane, con uno tra Esposito e Bonny. La scelta richiede una riflessione profonda, anche in base al piano partita”.