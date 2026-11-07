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Dopo le gare di Champions, Inter e Como si ritroveranno di fronte domani sera a San Siro. I due club sono protagonisti in Serie A e non solo, grazie alle proprietà straniere che hanno una filosofia di gestione completamente diversa.

"In ogni settore industriale c’è un momento in cui il leader consolidato si trova davanti qualcuno che prova a riscrivere le gerarchie. Da una parte l’incumbent, forte di storia, dimensioni e posizione di mercato; dall’altra un outsider ambizioso, che cresce più velocemente e prova a ritagliarsi uno spazio tra i grandi. Inter-Como è anche questo, sebbene il calcio sia molto meno «scalabile» di altri segmenti. Il Como ci prova con la forza economica di una famiglia da 43,8 miliardi di dollari (a tanto ammonta il patrimonio degli indonesiani Hartono secondo Forbes) che, a differenza di un fondo, non bada a spese né ai ritorni dell’investimento", spiega La Gazzetta dello Sport.

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"In effetti, la proprietà asiatica ha versato nella controllante britannica Sent Entertainment, che a sua volta foraggia il club calcistico, la bellezza di 390 milioni di euro, di cui oltre 200 milioni negli ultimi due anni, nello stesso periodo in cui Oaktree ha iniettato nell’Inter 52 milioni. Certo, il Como, rilevato in Serie D nel 2019, è costato agli Hartono 200mila euro, mentre Oaktree ha rilevato i nerazzurri nel 2024, dopo aver visto svanire i 395 milioni del prestito non rimborsato da Zhang. Ma i due asset non sono confrontabili. L’Inter, secondo Football Benchmark, ha un valore d’impresa di 2,1 miliardi di euro. Il Como non è ancora monitorato e, comunque, le stime dovrebbero tener conto più che del valore attuale delle prospettive di crescita. Gli azionisti indonesiani, infatti, hanno fatto una scommessa e, in questa fase, trattano il club lariano come una startup. Ecco perché la lettura dei bilanci restituisce strategie profondamente diverse. L’Inter ha appena festeggiato il secondo utile consecutivo: 23 milioni nel 2025-26, dopo i 35 del 2024-25. Non casualmente, sono i primi due esercizi firmati dal fondo statunitense, che si è presentato parlando di sostenibilità e stabilità economico-finanziaria. Il Como è agli antipodi. Nel 2024-25, alla prima stagione in Serie A, il bilancio si è chiuso con una perdita consolidata di 132 milioni. Di questi, 27 milioni erano in capo alle controllate (Sent Academy, Sent Property, Sent Retail, Sent Digital), che rappresentano le estensioni del business calcistico e, a regime, dovranno contribuire a incrementare il giro d’affari: academy, proprietà immobiliari, negozi, contenuti digitali e agenzia di viaggi. Ma il grosso del deficit (105 milioni) è stato chiaramente assorbito dalla squadra".

"Il bilancio 2025-26 non è stato ancora pubblicato ma, di certo, riporterà un’altra enorme perdita. D’altra parte, siamo nel pieno della fase espansiva del Como, capace di generare investimenti sul mercato che fanno impallidire persino le big: dall’approdo in A, ha inanellato 350 milioni in acquisti, contro i 250 dell’Inter. Uno shopping che non può essere sostenuto dai ricavi attuali. Nel 2024-25 il Como ha fatturato, al netto del player trading, 55 milioni, un decimo dell’Inter, che quell’anno ha conseguito il record italiano grazie alla finale di Champions e al Mondiale per club. Non a caso, vengono in soccorso gli apporti di capitale della proprietà. Mentre l’Inter è uscita dalle grinfie dell’Uefa, il Como sta per entrarci. Sarà firmato un settlement agreement, con un periodo di tolleranza. Poi bisognerà cominciare a mettere a posto i conti. E una mano potranno darla i tanti talenti da valorizzare", chiude il quotidiano.