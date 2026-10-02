Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Prosegue l'adattamento di Curtis Jones all'Inter, approfittando anche della sosta di queste settimane. In attesa di vederlo sempre più al centro dell'idea di gioco di Cristian Chivu, il centrocampista inglese sta proseguendo anche nel suo ambientamento in città. Si legge sul Corriere dello Sport:

"Addirittura, sembra funzionare meglio il suo ambientamento extra campo, rispetto a quello in campo. Forse perché anche la sua compagna, Saffron Khan, si è subito trovata a suo agio, scoprendo e apprezzando quello che offre Milano. Tra cui la Fashion Week di fine settembre: Jones ha assistito alla sfilata di Diesel, facendosi riprendere con un outfit completo del marchio. Moda, e quindi shopping, ma non solo: alla famiglia Jones (c’è pure la piccola Gisell) piacciono pure il cibo italiano e l’arte. Non a caso, hanno scelto di abitare in una zona centrale della città e non al di fuori. Ieri ha incontrato i tifosi all’Inter Store di San Babila".