La cooperativa del gol e un caso emblematico, non solo in Italia e in Serie A ma a livello europeo.

Come riferisce Il Corriere dello Sport, nelle prime sei giornate l’Inter in campionato ha mandato a segno ben 10 marcatori diversi e nessun’altra squadra è riuscita a fare lo stesso in Italia e in Europa (a eccezione del Brighton) nei cinque principali campionati europei.

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Tante soluzioni

“Tante soluzioni efficaci e tanti modi di andare a segno per mettere nelle condizioni migliori non solo gli attaccanti, ma anche altre pedine della rosa. Infatti oltre alle quattro punte - Lautaro, Thuram, Pio Esposito e Bonny - hanno già timbrato anche Bisseck, Calhanoglu, Carlos Augusto, Sucic, Zielinski e Barella su un totale di 18 reti messe a segno fin qui in Serie A”.

Inter cooperativa del gol

La cooperativa del gol di Cristian Chivu è nata già la scorsa stagione:

“Mette radici nel progetto tattico impostato dall’allenatore già nella passata stagione quando lo scudetto arrivò grazie anche ai 17 giocatori diversi capaci di andare a segno. I cambi di formazione e le tante alternative a disposizione non tolgono certo soluzioni vincenti in fase offensiva, anzi permettono ai nerazzurri di amalgamare al meglio le caratteristiche dei singoli per riuscire a far male agli avversari”.

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I singoli

“In copertina ovviamente ci sono le prodezze dei trascinatori Lautaro, Thuram e Pio Esposito, ma il contributo del resto della truppa interista è fondamentale per sognare in grande come dimostra il gol di Sucic che l’ha sbloccata contro il Parma. Così come quello di Carlos Augusto, caparbio nell’avviare la rimonta contro l’Udinese, e i timbri di Calhanoglu nel colpaccio di Cagliari e all’esordio stagionale contro il Monza” conclude il Corriere dello Sport.